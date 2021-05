Muore sub durante una immersione davanti al Castello del Boccale

Altri articoli in Cronaca

domenica, 9 maggio 2021, 22:50

Appello alle istituzioni da parte di Fiorella Fambrini, già dirigente scolastico titolare dell'Istituto Barsanti di Massa, reggente del Pacinotti di Bagnone e dell'Alberghiero Minuto di Marina di Massa, nonché presidente dell'Associazione di Promozione Sociale FREE P.I.C.A.S.So e vice presidente della Consulta per la disabilità del Comune di Massa

sabato, 8 maggio 2021, 21:04

Passione, dedizione e una piazza tutta nuova: amministrazione e cittadini si sono fermati ad ascoltare il concerto di inaugurazione della nuova piazza Felice Palma

venerdì, 7 maggio 2021, 19:28

Finalmente ci siamo, c'è l'ultimo tassello e adesso 'Terra Scolpita' può iniziare il suo percorso che vada oltre i confini comunali, il turismo balneare e la stagione estiva e che faccia del turismo un volano di crescita tout court per l'intero territorio apuano

venerdì, 7 maggio 2021, 16:01

Il Parco delle Apuane pubblica il tradizionale avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore di iniziative ed attività, senza scopo di lucro, capaci di valorizzare più interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali delle Alpi Apuane

venerdì, 7 maggio 2021, 15:46

Un innovativo microscopio operatorio, che risulta essere il primo acquistato nel sistema sanitario nazionale in Toscana e uno dei pochi in Italia, è stato consegnato in questi giorni all'unità operativa complessa di oculistica di Massa e Carrara con sede al Centro polispecialistico Monterosso "Achille Sicari" di Carrara

giovedì, 6 maggio 2021, 18:51

Si è appena conclusa, sotto il coordinamento della direzione marittima della Toscana, un’operazione complessa ambientale, iniziata il 7 aprile, denominata “Onda blu” che ha visto la partecipazione di tutti i comandi territoriali della Toscana