Oggi in visita al Terminal Grendi il viceministro Bellanova e l'onorevole Paita

sabato, 22 maggio 2021, 22:11

Oggi in visita al terminal Grendi di Marina di Carrara il Viceministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, On. Teresa Bellanova e il Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, On. Raffaella Paita e On. Cosimo Maria Ferri insieme al Presidente AdSP Mario Sommariva, del Segretario Generale Francesco Di Sarcina, del direttore di sede, Luigi Bosi e del C.C. Paolo Margadonna, Comandante in II della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.

Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi ha affermato: “Oggi abbiamo avuto l’onore di accogliere questa importante delegazione a bordo della Nave (Rosa dei Venti) impiegata dal Gruppo Grendi sulla linea Marina di Carrara, Olbia, Cagliari. Abbiamo così potuto introdurre al Viceministro e al Presidente della commissione trasporti gli ottimi risultati con cui il Gruppo Grendi ha sviluppato l’offerta di trasporto e logistica integrata da e per la Sardegna, in partnership con molti caricatori e importanti brand del largo consumo”.

“Abbiamo inoltre condiviso con gli ospiti” ha aggiunto Costanza Musso, amministratore delegato di M.A. Grendi dal 1828, “il percorso avviato dal Gruppo Grendi come società benefit a cui seguirà a breve la certificazione B corp. Un punto di orgoglio per Grendi che si unisce all’impegno, da anni perseguito attraverso la riduzione di emissioni di CO2, per una logistica sempre più sostenibile grazie agli importanti investimenti pianificati nel settore dei terminal, dei trasporti e della logistica integrata via terra e via mare”. Presente alla visita del terminal anche Eugenio Musso, Consigliere -Relazioni Istituzionali del Gruppo Grendi.