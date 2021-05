Cronaca



Presentata la variante per l'ampliamento dell'Esselunga di viale Roma

sabato, 15 maggio 2021, 14:54

di francesca vatteroni

Ecco a voi la variante per l'ampliamento dell'Esselunga di viale Roma: la presenta in video conferenza il sindaco Francesco Persiani affiancato dal dirigente, l'architetto Stefano Francesconi, allo scopo di illustrare il miglioramento sia dal punto di vista dell'impatto ambientale e paesaggistico, sia da quello funzionale con i nuovi parcheggi e la migliore viabilità grazie alle rotonde. Un ampliamento di 1.750 mq per il supermercato di viale Roma anziché, secondo quanto era previsto dal piano originario risalente a 8 anni fa, di 2.770 mq, per una metratura quadrata complessiva (anche contando magazzini) di 5.650 mq e un punto vendita esteso a 3.600 mq (in precedenza 4.000 mq previsti), per un'altezza di 7 metri anziché 9 metri e 20 come progettato in precedenza, abbandonando l'idea dei due piani sotterranei di parcheggio. Il restyling della vicina Villa Rinchiostra che verrà portato a compimento completo, sebbene veda scendere l'importo concordato tra amministrazione e Esselunga nell'ambito della perequazione da 1 milione e 100 mila euro a 300 mila euro (ma proprio perché questi ultimi si andranno a sommare agli importi del bando di periferia) e le rotatorie a monte e a valle del supermercato a miglioramento della viabilità, si tradurranno in un beneficio per tutta la collettività: lo assicura il primo cittadino apuano, riferendosi agli impegni connessi alla perequazione con il supermercato. Quest'ultimo infatti, proprio in virtù della perequazione e per poter effettuare l'operazione di ampliamento, si è accordato con l'amministrazione acquistando un lotto di terreno in precedenza in affitto (1.540 mq) e il fabbricato insistente (dove si realizzeranno parcheggi) dal Comune apuano stesso, obbligandosi a versargli 903 mila e 750 euro, a realizzare le due rotatorie (costo 300 mila euro) e a versare una somma pari a 300 mila euro per il restyling della villa alle sue spalle.

Persiani ha portato alcune considerazioni: "E' un intervento progettato da tanto tempo: ha avuto una evoluzione seguita dall'amministrazione precedente e che inizialmente prevedeva interventi più ampi con due piani di parcheggi sotterranei, poi per motivi economici il soggetto privato ha deciso il ridimensionamento e non verranno realizzati i parcheggi sotterranei. Per noi è un progetto importante tant'è che abbiamo ritenuto di stimolare il soggetto privato a portare dei miglioramenti, circa viabilità nel traffico, le due rotatorie con l'incrocio tra viale Roma e via Romana e viale Roma e via Marchetti che porta al Parco della Rinchiostra migliorandone l'accesso, i parcheggi che verranno rimodulati e che saranno ad uso pubblico e i contributi destinati alla riqualificazione della villa. Tutto questo si trasformerà in benefici per la collettività".

Francesconi ha poi illustrato con immagini e proiezioni come il fabbricato, dal viale Roma e procedendo verso la città, non venga percepito alla vista: "In direzione Massa, le montagne, il monte Brugiana, il monte Tambura non si occluderanno alla vista e lo stesso dicasi per il monte Altissimo e il monte Pasquilio: infatti l'innalzamento del fabbricato sarà solo di 7 metri contro i 9,20 metri previsti prima-ha mostrato con delle slides il dirigente che ha proseguito-si è fatto poi un censimento lungo il viale Roma e dentro il parco della Rinchiostra delle alberature (risultano essere presenti soprattutto lecci e tigli), in base al quale sarà operata la ripiantumazione e l'infittimento degli alberi lungo viale Roma, con alberature anche dentro i parcheggi. Via Marchetti sarà provvista di marciapiedi, rotatoria e alberatura-ha spiegato l'architetto, passando poi a illustrare i termini degli accordi sul terreno e il fabbricato alienato-il terreno di 1.540 mq in precedenza in affitto all'Esselunga verrà alienato al supermercato al prezzo di 903.750 euro che è il prezzo messo a base di gara poi andata deserta in passato e l'Esselunga si è fatta avanti con lo stesso importo. Nel complesso dovremmo avere un risultato migliorativo".

Il consigliere di opposizione Stefano Alberti, presente in conferenza, pur dichiarandosi favorevole alla variante, ha fatto comunque notare l'incongruenza della riduzione del contributo per la riqualificazione della villa:"A fronte della differenza tra i 2.770 mq previsti di ampliamento contro i 1.750 mq che si realizzeranno, per una differenza di 1.220 mq, il 37% quindi della superficie, il contributo passa da un milione di euro a 300 mila euro. Da dove vengono fuori questi 300 mila euro? -ha chiesto, aggiungendo-i parcheggi non sono pubblici ma a uso pubblico e a una certa ora il supermercato chiude mentre con i parcheggi sotterranei, i parcheggi sopra sarebbero rimasti a disposizione".

Persiani, rispondendo, ha ripercorso l'evoluzione che ha portato all'attuale progetto:"L'amministrazione nel 2018 quando si è insediata ha recepito quanto previsto nel piano urbanistico. Del resto il tempo era passato e la società ha valutato nel frattempo come l'intervento previsto precedentemente non fosse sostenibile economicamente, dichiarando quindi di non essere più interessata a quel tipo di progetto: i due piani di parcheggi sotterranei erano molto costosi. La politica all'epoca-ha chiosato il sindaco- ha perso un'occasione. Quindi alla fine del 2020 c'è stata una proposta di intervento con la perequazione propostaci da Esselunga, e se si aggiunge quanto messo a disposizione con il bando di periferia riteniamo i 300 mila euro sufficienti per completare la riqualificazione della villa. Mentre per i parcheggi a uso pubblico verranno messi a disposizione ogni volta che l'amministrazione ne avrà bisogno e lo chiederà".