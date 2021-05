Cronaca



Progetto Donna, 20 anni di commissione per le pari opportunità

sabato, 15 maggio 2021, 19:25

La Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità del Comune di Carrara compie vent’anni.

Infatti fu proprio il 16 maggio del 2001, che nella seduta presieduta da Giovanni Nannini, sindaco Lucio Segnanini, fu istituita e approvato il regolamento di funzionamento della Commissione Progetto Donna – Centro per le Pari Opportunità con voto all’unanimità.

La commissione è sempre stata rinnovata ed attiva nelle successive amministrazioni e anche quest’anno, nonostante le restrizioni dovute alle norme anticovid, intende portare avanti gli scopi statutari e celebrare questo anniversario con una serie di appuntamenti.

In questi ultimi giorni si è concluso l’iter che ha portato all’esposizione del vessillo con il logo della CPO in Sala del Consiglio, mentre lunedì 17 maggio alle ore 17,00 la Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità inaugurerà, alla presenza del Sindaco De Pasquale e delle altre Autorità e nel rispetto delle norme anticovid sul distanziamento l’intitolazione della rotatoria posta tra Via Villafranca e Via Campo d’Appio ad Avenza al “17 maggio Giornata Internazionale contro l’OmoLesboBiTransfobia”. Tale ricorrenza è stata istituita nel 2004 per ricordare che il 17 maggio del 1990 l’OMS eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie. Ogni giorno si assiste a fatti derivanti da pregiudizi e discriminazioni ed è ferma volontà della Commissione di adoperarsi affinché vengano sanciti uguali diritti e vengano abbattuti gli ostacoli alle persone discriminate per genere e/o orientamento sessuale e per promuovere parità di trattamento.