Salute e benessere: tre visite gratuite alla farmacia "La Prada" di Avenza

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:00

Continuano le donazioni all'ospedale Apuane di Massa. Un "cordone" di solidarietà che in tutto il periodo di pandemia non si è mai interrotto, grazie alla sensibilità di tante associazioni e privati cittadini

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:41

Continua la campagna vaccinale nella nostra provincia e sono tanti i cittadini che raggiungono l'hub vaccinale di Carrara per poter effettuare il vaccino affinché si possa ritornare presto alla normalità

martedì, 18 maggio 2021, 15:04

Nella serata di ieri, le pattuglie della Squadra Volante della questura di Massa Carrara hanno tratto in arresto due soggetti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

martedì, 18 maggio 2021, 14:56

Questa mattina, personale della polizia di Carrara ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un 41enne di Carrara, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per furto aggravato

martedì, 18 maggio 2021, 08:13

Nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa è stata illustrata la presentazione della manifestazione di interesse per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'Istituto Tacca di Carrara

domenica, 16 maggio 2021, 20:24

C’è ancora speranza e sia i genitori che le associazioni e altre realtà, tra cui la parrocchia di Lavacchio, ce la stanno mettendo tutta per non far morire la scuola di Castagnetola, importante presidio istituzionale per quella parte di territorio collinare