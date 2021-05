Cronaca



Sp 4 di Antona: terminati i lavori alla curva del Biancolini

venerdì, 28 maggio 2021, 13:02

Sono terminati i lavori all’altezza della curva del Biancolini, lungo la Sp 4 di Antona, nel comune di Massa: in pratica sui tratta del tornante dal quale si domina una visuale sul sottostante Castello Malaspina.

L’intervento, per un importo a seguito del ribasso d’asta di circa 84 mila euro, ha riguardato lavori di messa in opera di sostegno di micropali e tiranti, del cordolo guardavia e della regimazione delle acque.

La gara si era completata con l’assegnazione definitiva dei lavori nel mese di ottobre 2020. Come si ricorderà la Provincia, non avendo risorse a sufficienza nel bilancio, aveva fatto richiesta alla Regione Toscana, all’interno del Dods 2020, il documento operativo che annualmente definisce finalità e obiettivi di intervento per la difesa del suolo sulla base della legge regionale 80 del 2015, ottenendo un finanziamento nel mese di febbraio 2020 di circa 104 mila euro suddiviso in due tranche tra le annualità 2020 e 2021