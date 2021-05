Cronaca



Spaccio di cocaina e hashish: arrestato un pusher a Marina

lunedì, 3 maggio 2021, 16:52

I controlli sono stati intensificati nelle principali zone di spaccio di Marina ed in particolare nell’area di viale Galileo Galilei dove sono stati predisposti specifici servizi di appostamento essendo stati notati dei movimenti sospetti da parte di un cittadino straniero.

Appena l’ipotesi investigativa dei poliziotti è stata confermata da alcuni scambi sospetti che erano stato visti compiere al pusher, gli agenti sono intervenuti fermando l’uomo e sottoponendolo a perquisizione personale. Sono state, così, trovate alcune dosi di cocaina.

Dalla perquisizione domiciliare sono emerse e sono state sequestrate altre sette dosi di cocaina, già suddivise per la vendita al minuto mediante l’utilizzo di un involucro in cellophane compatibile con altro materiale per il confezionamento rinvenuto nell’abitazione, oltre ad una stecca di hashish ancora da tagliare. Nella casa sono stati trovati bilancini ed altre strumentazioni per il confezionamento della droga che hanno confermato lo spaccio.

L'uomo è stato arrestato.

Incisiva è stata anche l’attività di prevenzione nel Comune di Massa che ha consentito alla polizia di identificare e denunciare due pregiudicati che tentavano di asportare una marmitta da una vettura parcheggiata nel giardino del proprietario dell'auto. Inoltre, sono state identificate, durante i controlli del fine settimana, 137 persone. Per il rispetto della normativa anti covid-19 controllate 32 attività commerciali e contestate sei violazioni.