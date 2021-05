Cronaca



Stop ai colori, via il coprifuoco e indennizzi: queste le richieste di Tni Italia a Draghi

giovedì, 13 maggio 2021, 18:50

In attesa della cabina di regia sulle riaperture prevista per lunedì 17 maggio, Tni Italia lancia un'iniziativa di protesta virtuale: mail e social bombing sulle pagine Facebook e Twitter e agli indirizzi di posta elettronica della presidenza del Consiglio, sotto l'hashtag #iononchiudopiu, per chiedere al premier Mario Draghi di tenere conto delle richieste che arrivano dalle imprese del mondo Horeca.

"Via il coprifuoco, stop all'Italia a colori, aperture vere per tutti, dentro e fuori i locali, e indennizzi per i primi quattro mesi 2021: questo è quello che chiediamo al presidente del Consiglio. Teniamo a ricordare – affermano il vicepresidente e la responsabile del tesseramento di Tni Italia, rispettivamente Raffaele Madeo e Alessia Brescia – che i ristoratori non hanno visto un euro da gennaio, nonostante i nostri locali siano rimasti chiusi fino al 25 aprile (e ancora c'è chi non ha potuto riaprire perché non ha spazi esterni). Quasi quattro mesi, durante i quali abbiamo dovuto comunque sostenere tutti i costi fissi, a partire da affitti e utenze".