Turista straniera stuprata di sera dopo un bagno al mare

martedì, 25 maggio 2021, 20:47

Anche il governo italiano, nella figura del commissario straordinario del governo per le persone scomparse prefetto Silvana Riccio, ha divulgato una brochure con tutte le informazioni relative alla prevenzione del fenomeno, che è da ricercare nel disagio giovanile e familiare, nonché nell'uso improprio dei social

lunedì, 24 maggio 2021, 18:16

Sono oltre cinquecento le firme raccolte in poco tempo per il progetto "Salviamo il nostro futuro" che ha l’obiettivo di sensibilizzare i vertici regionali circa la necessità di avere un registro oncologico specifico per la Provincia di Massa Carrara

lunedì, 24 maggio 2021, 09:28

È stato un ortopedico, chirurgo e specialista e per tutta la vita è stato anche medico di famiglia, adorato dai suoi pazienti, sempre in esubero rispetto al numero consentito. Ricercato e rimpianto anche molti anni dopo il passaggio al pensionamento.

domenica, 23 maggio 2021, 18:17

Un legame che oltrepassa l'aspetto professionale. Insieme fino alla fine nella battaglia per la libertà. Questo e molto altro è Cristiana Francesconi per le Gazzette, paladina di tutti e quattro i quotidiani fondati dal direttore (ir)responsabile Aldo Grandi

domenica, 23 maggio 2021, 17:10

L'azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della dottoressa Silvia Compagnucci, ortottista e assistente in oftalmologia, che così viene ricordata dai suoi colleghi ortottisti dell'Asl Toscana nord ovest

sabato, 22 maggio 2021, 22:25

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiama a raccolta operatori e altri soggetti, soprattutto stakeholder per promuovere l'area protetta durante la prossima estate. Lo fa con un pacchetto di misure per organizzare insieme: "campi estivi giornalieri", le "escursioni estive nel parco" e le "escursioni per ospiti e clienti"