Cronaca



Viola la misura degli arresti domiciliari: la polizia lo porta in carcere

martedì, 18 maggio 2021, 14:56

Questa mattina, personale della polizia di Carrara ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un 41enne di Carrara, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per furto aggravato.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla autorità giudiziaria, a seguito delle plurime violazioni degli arresti domiciliari riscontrate nel corso dei controlli effettuati dagli agenti delle Volanti del commissariato.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato, nel mese di novembre dello scorso anno, per il delitto di furto aggravato in appartamento, poiché sorpreso in un vicolo di Avenza, con pezzi di mobilio e vasi d’antiquariato appena rubati da una villa della zona. Nella circostanza venivano recuperati e sequestrati più di trenta oggetti di particolare pregio economico.

L’operazione condotta dalla polizia giungeva a risultato grazie all’istinto investigativo ed all’intuito degli operatori della Squadra Volante del commissariato i quali notavano l’uomo, noto alla polizia per i suoi precedenti specifici, che solo pochi mesi prima era stato sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale del questore di Massa-Carrara, maneggiare insieme ad una donna la merce appena rubata.