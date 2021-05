Cronaca



Visita guidata al fosso di Poveromo

lunedì, 3 maggio 2021, 22:36

Questa mattina alle 11 alla foce del fosso di Poveromo si è svolto l’incontro pubblico per verificare i lavori idraulici di sistemazione e messa in sicurezza del fosso stesso che da molti tecnici del settore, politici e semplici cittadini appaiono super dimensionati se non inadeguati per eccesso.

L’incontro, organizzato da Italia Nostra e da Legambiente ha visto una nutrita partecipazione di pubblico tra cui gli ingegneri idraulici Carlo Milani e Roberto Vercelli che avvalendosi di carte idrauliche delle opere in progetto hanno sostanzialmente condannato la proposta ritenendola inadeguata alle vere necessità di messa in sicurezza. Era presente anche Fortunato Angelini ex Presidente del consorzio Lago di Porta-Massaciuccoli che ha supportato le considerazione dei due ingegneri. Così ha fatto l’ex Sindaco di Massa Roberto Pucci nel suo intervento di forte critica politica allo spreco economico. E’ intervenuto poi Il portavoce di Legambiente Francesco Rossi, l’ex Assessore regionale difesa del suolo Marco Betti, Sergio Menchini consigliere comunale. Erano presenti i consiglieri comunali Lunardini e Acerbo.

Per Italia Nostra erano preseti il Presidente Giampaoli e i membri del direttivo Luciano Faenzi, Giuseppe Biamino, Claudio Cresti, Carlo Bongi, Arturo Colle e i sociTerenzo Alderani, Francesca Vitaloni, Agnese Bondielli, Vincenzo Formicola, Mario Pontelli e molti altri cittadini.

In chiusura Italia Nostra ha dichiarato che continuerà la contestazione inviando nella settimana entrante lettere alle maggiori autorità della Regione Toscana e dello Stato per bloccare il progetto