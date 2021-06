Cronaca



Acca Carrara festeggia 25 anni di attività

mercoledì, 2 giugno 2021, 23:37

di donatella beneventi

Giornata mondiale dei DCA: Acca Carrara festeggia 25 anni di attività con un convegno e una mostra.

Una splendida giornata di sole ha salutato, nel cuore del centro storico di Carrara, l'evento organizzato da Associazione Acca in occasione della giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, che cade il 2 giugno, in coincidenza con la festa nazionale della Repubblica.

Presso il Battistero del Duomo di Sant'Andrea si è dato vita ad un convegno "Equità" e ad una mostra fotografica "I riflessi dell'anima" a cura dell'Associazione Imago Mentis presieduta da Fabrizio Caron ed ideata con Alessandra Di Sibio, biologa nutrizionista e counselor.

A fare gli onori di casa il parroco Don Raffaello Piagentini, che nel suo discorso di saluto ai presenti, ha sottolineato, con l'enfasi e la passione che lo contraddistingue, la potenza dell'immagine anche quando la fotografia non c'era, citando Dante e la sua capacità di fare ritratti visualizzabili grazie alla sua capacità descrittiva: dopodiché gli interventi sono passati alle istituzioni locali, dal Comune di Carrara con Tiziana Guerra, presidente della commissione del sociale, che ha ringraziato l'inesauribile Rosanna Viaggi, presidente di Acca, che da venticinque anni si occupa dell'associazione, con tante iniziative di sensibilizzazione, in collaborazione con le scuole e altri enti e ha anche posto l'accento sulla necessità di tenere sempre alta l'attenzione sul problema, che prende in particolare, giovani donne e anche bambine; dello stesso avviso Fabiana Ceccarelli, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che ha espresso sostegno e ammirazione per quelle associazioni che contribuiscono a rendere la città migliore ed accogliente.

Rosanna Viaggi ha quindi dato l'avvio al convegno vero e proprio, emozionatissima e commossa per l'affetto riposto da tante persone che si sono affidate all'associazione o che, nel tempo, le hanno dato una mano nella gestione.

Il convegno ha visto la presenza di professionisti del settore, con interventi che hanno spaziato dalla percezione della propria immagine, alla nutrizione per i soggetti in età evolutiva, alla lettura della famiglia come luogo di cura ma anche di conflitti e al binomio micidiale social media e dca, quest'ultimo un problema assai pertinente ed attuale, dato che, come giustamente ha affermato Sllverio Spitaleri per ConsultaNoi, il lockdown ha peggiorato notevolmente la situazione in termini di diagnosi di dca e di aumento di fragilità psichiche.

Fragilità aggravate dalla solitudine e dalla presenza persistente dei social come finestra di contatto sul mondo, ma anche come vettore di cyberbullismo e di messaggi controproducenti per il benessere psicofisico.

Al termine, l'inaugurazione della mostra, avvenuta con la collaborazione di un gruppo di studenti dell'istituto Einaudi Barsanti, con l'esposizione di fotografie scattate da diciannove fotografi, che hanno cercato di cogliere le mille sfaccettature dell'anima , in scatti effettuati in situazioni e contesti diversi: la mostra sarà visibile gratuitamente tutta la settimana fino al 13 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Anche il buffet di fine evento è stato speciale, in quanto preparato e allestito dall'istituto alberghiero Minuto, con la collaborazione di Coop Unicoop Tirreno sezione soci, che ha fornito la materia prima per i dolci, i salati e le bevande.