'Armonie dai balconi', edizione 2021: luci, musica e arte nell'estate carrarese

sabato, 19 giugno 2021, 11:39

di donatella beneventi

Lo scorso anno, nella prima estate dell'era covid, con molte incertezze e preoccupazioni, l'iniziativa "Armonie dai balconi" è stata accolta con grande entusiasmo e riscontro. Un progetto nato in seno a Confcommercio e immediatamente sposato dal comune di Carrara, in particolare dalla presidente delle attività produttive Marzia Paita, che ha visto i balconi dei bellissimi palazzi storici di Carrara, scenografia di concerti di musica lirica e di luci sfavillanti, regalando un grande fascino di altri tempi alle serate cittadine.



Forti di questo successo, quest'anno si replica, con una serie di appuntamenti a partire dal 9 luglio.



Nadia Cavazzini, vice presidente provinciale di Massa Carrara e vicaria di Lucca, presenta con soddisfazione il calendario :"Una seconda edizione che segna la vera partenza dell' estate a Carrara e che vedrà la lirica protagonista unica e indiscussa evocata da alcuni balconi storici del centro città.



Sono ormai definite le date delle serate a luglio, 9,10,16,23 e 24 e 6, 7 agosto.



Un progetto nato lo scorso anno - continua - grazie al confronto dell' assessorato al commercio con Confcommercio e all' impegno della presidente della commissione Marzia Paita.



Questa manifestazione , partecipata da protagonisti di eccellenze, e' nata per valorizzare alcuni luoghi storici che la nostra bellissima cittadina offre , regalando nel contempo quella sicurezza sanitaria che da più di un anno necessità per lo svolgimento di qualsiasi evento".



Presto verranno comunicati i palazzi protagonisti e gli artisti coinvolti,che saranno guidati dalla regia di Veio Torcigliani, con l'ausilio di alcune proiezioni valorizzeranno angoli prestigiosi.

"Durante le serate- conclude Nadia - basterà passeggiare per il centro per comprendere la bellezza e l' eleganza che Carrara sa regalare ... proprio come era consuetudine decenni orsono, il fascino di Carrara trasmesso nei ricordi lontani di tradizioni quasi dimenticate".