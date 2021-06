Cronaca



Azzurro Donna: "Saman Abbas, un altro femminicidio brutale"

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:58

Stefania Giannini, responsabile provinciale contro la violenza di genere di 'Azzurro Donna', interviene circa la sparizione di Saman Abbas.

"Con grande, immensa tristezza - esordisce - abbiamo dovuto leggere sui giornali e sui social di un'altra violenza, anzi un femminicidio brutale nei confronti di una ragazza che voleva vivere come noi, come tutte le donne con libertà di scelta".



"Sì - afferma - Saman Abbas voleva le cose più normali: voleva amare, voleva studiare, voleva vivere... e tutto questo era un suo diritto, violato questa volta da una famiglia che vive in Italia ma non né accetta i valori, vive ancora come si vive nei paesi integralisti. La donna non può studiare non può amare un uomo diverso da chi gli viene indicato dalla famiglia, cosa più grave, non può vivere una vita degna, una vita da donna".



"La punizione - incalza - se non rispetti l'intergralismo è la morte, tollerata e ancora peggio approvata dalle donne di casa. Un'indecenza morale, un orrore su cui non si può pensare che esista una spiegazione che possa portare dei parenti, dico parenti, ad un gesto simile. Ovviamente la giustizia Italiana farà il suo corso anche se il padre è già tornato nel paese d'origine decidendo anche per gli altri componenti della famiglia. Pare difficile comprendere le ragioni che spingono molti, a fronte delle violenze, delle sopraffazioni e degli omicidi che in Italia sono stati commessi nelle famiglie musulmane, a una sorta di finta indignazione sfociata nell'indifferenza, per questo la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Sonia Castellini, protocollerà immediatamente la richiesta al sindaco Persiani di dedicare un cippo e una targa a ricordo di tutte le donne vittime dell'integralismo la cui "colpa" era quella di voler scegliere chi amare, cosa studiare, come e dove voler vivere. Rispettiamo tutte le culture ma per noi la libertà è sacra. Chi viene in Italia non deve solo rispettare le leggi italiane ma anche i valori della realtà in cui sive, senza che noi siamo costretti ad accettare alcun compromesso. Non può esserci mediazione tra libertà e integralismo, tra parità tra uomo e donna e sopraffazione dell'uno sull'altra, una donna, una figlia, non sono proprietà privata di cui ci si può disfare se vogliono prendere decisioni riguardanti la loro persona, e gli occidentali non possono continuare a fare finta che questo fenomeno non esista o che li tocchi marginalmente rimanendo nella convinzione che "se tanto non danno fastidio a noi, facciano quello che vogliono" la Libertà in Italia deve essere garantita a tutti e difesa da tutti".



"Mi stringo al dolore del fidanzato - conclude - e di chi ha voluto bene a Saman".