Cronaca



Bonascola, ai domiciliari due trafficanti di cocaina

venerdì, 25 giugno 2021, 12:11

A seguito di articolate indagini espletate dalla polizia, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa-Carrara, dott.ssa Marta Baldassironi, su richiesta della procura della repubblica, nella persona del sostituto procuratore dott. Marco Mansi, ha emesso due misure cautelari, degli arresti domiciliari, a carico di due trafficanti di cocaina che per mesi avevano monopolizzato la vendita al dettaglio dello stupefacente nel quartiere di Bonascola.

L’indagine trae origine da singoli scambi al dettaglio che erano stati notati dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di polizia di Carrara. Indagando su ogni singolo assuntore di stupefacente che è stato notato acquistare sempre dallo stesso pusher, un cittadino italiano originario di Carrara di 33 anni, si è ricostruita la rete di spaccio del soggetto, procedendo contestualmente a sottoporlo a intercettazioni telefoniche.

L’attività di captazione telefonica ha consentito di scoprire un traffico ben più ampio dello stupefacente, con frenetici scambi di piccole dosi di cocaina, prevalentemente circoscritte nell’area della frazione di Bonascola. Ma soprattutto, grazie alle intercettazioni telefoniche, è emerso che il pusher operava in stretta sinergia e sotto la direzione di un altro soggetto, anch’egli originario di Carrara, che si occupava sia di rifornirsi dello stupefacente sia della gestione delle vendite agli acquirenti di maggior rilievo.

Nel corso delle intercettazioni è emerso quindi il ruolo di gerente di uno dei due sodali e quello di corriere della droga per l’altro. Il sodalizio criminale è stato seguito in ogni vendita e spostamento per diversi mesi, sino a quando non è stato captato uno scambio telefonico da cui è sembrato altamente probabile che i due trafficanti fossero prossimi a ricevere una nuova partita di cocaina al loro domicilio.



Pertanto è stata predisposta una operazione di polizia coordinata fra diverse squadre del personale investigativo del commissariato al fine di seguire gli indagati e non appena avuta la certezza che lo stupefacente fosse nella loro disponibilità è stata fatta irruzione nell’appartamento, procedendo ad una approfondita perquisizione domiciliare da cui si è riusciti a scoprire la cocaina nascosta all’interno della camera da letto del corriere, anch’egli dimorante nella stessa abitazione del suo sodale. All’esito delle analisi è risultata essere circa mezzo etto di cocaina, rinvenuta insieme a materiale per la suddivisione della droga in dosi ed al suo confezionamento per lo spaccio.

Grazie a tale operazione della polizia è stato immediatamente arrestato in flagranza il corriere della droga, detentore dello stupefacente, e successivamente la procura della repubblica ha fatto richiesta di una ordinanza cautelare a carico di entrambi gli indagati, essendo ormai emersi elementi gravi e precisi della colpevolezza dei due soggetti nel traffico della cocaina.



Pertanto nel corso del pomeriggio di ieri è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari, cui immediatamente sono stati sottoposti a seguito di una sinergica operazione di polizia che vedeva impegnato sia personale della squadra di polizia giudiziaria che operatori delle squadre volanti del commissariato.



Per entrambi è stato contestualmente emesso l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, contestandogli il traffico di sostanza stupefacente non di lieve entità, ex art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90, per le numerose cessioni di stupefacente che venivano riscontrate dalla squadra investigativa di polizia giudiziaria, fermando gli acquirenti e rinvenendo lo stupefacente appena ceduto dai due spacciatori, oltre che a seguito dell’ingente sequestro di cocaina, eseguito dagli operatori della polizia, che era appena stata acquistata dalla coppia al fine poi di immetterla sul mercato della droga.