Carrara si scopre città dantesca grazie a 'Carrara per Dante'

martedì, 8 giugno 2021, 21:07

di francesca vatteroni

La nostra città, Carrara, è stata descritta, decantata o anche addirittura rinnegata in tanti modi. ma nessuno l'aveva mai conosciuta come città dantesca. Ed è stato necessario "Carrara per Dante" per venire a scoprire questo antico segreto.

Il concorso "Carrara per Dante", dove chi voleva poteva inviare il proprio video in cui venivano decantate terzine a piacere del Divin Poema infatti, si è concluso e non senza colpi di scena. Innanzitutto il Sommo poeta non ha dimenticato, dopo la passeggiata avvenuta tra le strade carraresi delle settimane scorse durante il concorso, di recarsi nuovamente in visita al popolo di "Carrara per Dante" e alla cerimonia finale del concorso dedicato a lui e a Carrara, presso Palazzo Binelli regalando, sempre vestito della sua toga rossa alcune delle terzine più famose e conosciute, quelle rese immortali dall'amore galeotto tra Paolo e Francesca.

L'altro colpo di scena lo dobbiamo invece a uno dei nostri più preziosi storici, Beniamino Gemignani, parte dello staff di "Carrara per Dante" insieme a Riccardo Canesi, Donatelli Beneventi, Laura Biggi, Daniele Canali, Carmine Mezzacappa ed Edoardo Morotti. Beniamino Gemignani ha rivelato infatti quanto ormai solo lui conosce ( e adesso anche voi lettori), perché chi gli ha raccontato questo segreto orami non c'è più: ebbene Carrara è strutturata esattamente come una città dantesca. "Coloro che sapevano e lo raccontavano a me sono tutti morti-ha rivelato lo storico- e questo non è mai stato scritto: Carrara è una città dantesca dai monti al mare. La Divina Commedia come sappiamo è strutturata in 3 cantiche: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Ecco, anche Carrara ha il borgo di Caina, che un tempo segnava il confine tra ghibellini e i guelfi. Caina-ha ricordato Beniamino Gemignani -è la parte più profonda dell'Inferno. Poi c'è la Chiesa del Suffragio-ha proseguito- che i nostri vecchi chiamavano il Purgatorio e infine, all'inizio del Novecento il litorale fu bonificato e i nobili vi andarono a costruire ville: quella zona fu chiamata Paradiso".

Ma in realtà sono tanti i piccoli "segreti" scoperti durante la kermesse, oltre la bellezza in sé della Divina Commedia che, come hanno confessato diversi dei 30 concorrenti nel ritirare il loro meritato premio in libri, hanno potuto assaporare nuovamente dopo gli studi scolastici e riscoprire le divine terzine. Per esempio, ci spiega Canesi che fra gli scopi del concorso c'era proprio di evidenziare il legame tra Dante e la Lunigiana storica, per cui anche Carrara:"La Lunigiana, pensate, arrivava fino al Cinquale e fino altre la Cisa, fino a Borgotaro e comprendeva tutta La Spezia" ha illustrato.

Fra gli scopi c'era ovviamente anche la sensibilizzazione dei cittadini e in primis del mondo scolastico, sul 700° anniversario della morte del Sommo poeta e sulla grandezza universale della Divina Commedia: "Sopperendo-non ha risparmiato le critiche Canesi- a una certa assenza delle istituzioni locali nel celebrare degnamente il 700° anniversario del più grande poeta italiano e forse del mondo. Dato che Dante è stato qui e ci sono tante testimonianze, era impensabile che Carrara non facesse niente-ha commentato Canesi rimproverando alcune scelte sonnolente quando addirittura poco inclusive da parte dell'amministrazione locale-abbiamo perso anche un finanziamento per bando-ha fatto presente, continuando e colorando di ironia il passaggio- per fortuna dopo qualcuno si è svegliato ma con una iniziativa aperta solo ai licei: eppure Carrara è sempre stata progressista e di sinistra. Sappiate che noi vi accettiamo anche se avete Cepu!".

Fa riflettere il professor Canesi, nel presentare alcuni video arrivati in tante lingue diverse, perfino in armeno e anche in carrarino:"Una piccola città come Carrara è citata nella Divina Commedia" dice ricordano i versi del XX Canto dell'Inferno: Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga, che ne' monti di Luni, dove ronca lo Carrarese che di sotto alberga ebbe tra ' bianchi marmi la spelonca per sua dimora; onde a guardar le stelle e 'l mar no li era la veduta tronca.

Ma in realtà sono molteplici i riferimenti ai nostri paesaggi nel capolavoro di Dante Alighieri: la Tambura della Pania, il vapor della Val di Magra, Lerici nel Purgatorio e nel Paradiso la città abbandonata del 16° Canto è Luni e altri ancora.

Ma quanto di bello e che colpisce maggiormente, lo fa notare la giornalista Donatella Beneventi:"Mi ha colpito la vocazione internazionale di questi luoghi: è stato emozionante ascoltare cantare il padre della lingua italiana nella lingua di origine di chi è nato in altri luoghi lontani". Non si può infatti fare a meno di riflettere su come la bellezza dell'arte possa raccontare la reciprocità dell'accettazione culturale: ascoltare la lingua tedesca farsi dolce e arrendevole o la lingua francese semplice e riservata è stato possibile proprio grazie alla nobile retorica di Dante. "Un'adesione così massiccia ci gratifica molto-ha salutato Riccardo Canesi-da un lato dimostra l'amore per Dante e dall'altro dimostra come con un po' di fantasia e umiltà, si possono costruire iniziative dal nulla".

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara che ha ospitato la kermesse e alle librerie Nuova Avventura, Mondadori Bookstore, la Bottega di Aronte, Bajni e Tarka Edizioni che hanno donato i libri. Oltre al grazie che va ai partecipanti tra cui citiamo, per la giovane età, i bambini della scuola Staffetti di Massa, l'ingegner Piero Iacopetti per la simpatia camaleontica con cui sa travestirsi da Sommo poeta, Don Raffaello perché dove si decanta a memoria la Divina Commedia lui non si tira mai indietro e le vincitrici russe dell'associazione culturale russa Mir, protagoniste (una ragazza vestita di bianco, una di rosso e una di verde) di un bellissimo video ambientato a Carrara:"E' una dichiarazione d'amore del luogo dove viviamo, perché Carrara rinasca e riviva nel suo splendore" hanno dichiarato tra gli applausi.