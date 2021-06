Coltivava marijuana sulla sponda del Frigido, arrestato dai carabinieri

Altri articoli in Cronaca

martedì, 22 giugno 2021, 17:54

Con l’adeguamento al Piano Triennale delle Opere, approvato ieri dal consiglio comunale, si procederà alla realizzazione del 2° lotto della ex scuola di Ricortola da destinare a struttura di emergenza abitativa dando così una risposta concreta ad una problematica centrale per l’amministrazione comunale

martedì, 22 giugno 2021, 17:21

Servizio di consulenza psicologica dal bambino all'anziano nelle farmacie comunali di Massa nell'epoca post-Covid19

martedì, 22 giugno 2021, 16:20

Una mamma di 36 anni ha lasciato il figlio di quattro anni ed una bambina di soli due mesi da soli in casa per andare a sbrigare delle faccende. A dare l'allarme sono stati vicini che hanno sentito il bambino piangere affacciato al balcone del secondo piano

martedì, 22 giugno 2021, 15:22

Il 29 giugno, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Day di Ginecologia Oncologica negli ospedali aderenti con i Bollini Rosa. Saranno offerti servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale

martedì, 22 giugno 2021, 14:57

Un escursionista di 75 anni, Francesco Lastrucci, di Fucecchio, ha perso la vita oggi, intorno alle 12, dopo essere precipitato per oltre 200 metri dalla vetta del monte Procinto, sopra Stazzema. Video

martedì, 22 giugno 2021, 09:51

Via Vitali, via Torregiano e altre stradine del circondario, in caso di pioggia si trasformano in una fogna a cielo aperto, difficili da percorrere. Questo accade perché i pozzi si riempiono d’acqua e tracimano, portando tutti i rifiuti sulla strada