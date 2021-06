Cronaca



CPS, screening gratuito sulla scoliosi in età evolutiva

sabato, 12 giugno 2021, 17:06

"Il dott. Stefano Pollina, chinesiologo e specialista nel trattamento della scoliosi e dei dismorfismi della colonna vertebrale in età evolutiva, promuove una campagna di screening totalmente gratuita presso il CPS, Centro Psicologia e Sport di via Bassagrande 62 a Marina di Carrara, dedicata in modo specifico alla ricerca della scoliosi nel bambino dai 6 anni e nell'adolescente fino ai 18 anni.

La scoliosi è una patologia in nuova crescita che colpisce circa il 3 per cento della popolazione mondiale e che in taluni casi può portare a conseguenze gravi e invalidanti.

E' inoltre stimato che circa l'80% delle scoliosi viene diagnosticato tardivamente, ovvero quando la patologia sta già causando problematiche di difficile trattamento o ha già intrapreso una evoluzione faticosamente arginabile.

Diagnosticare una scoliosi precocemente diventa quindi di fondamentale importanza per garantire a chi ne soffre una vita quanto più possibile al riparo da queste complicazioni e soprattutto lontano da pratiche mediche e chirurgiche molto invasive.

Il dottor Pollina, specializzato nel trattamento di questi disturbi, sarà disponibile per una visita volta ad identificare queste problematiche e per proporre le misure di ginnastica personalizzata attiva, volte a controllare l'evoluzione della casistica, per uno sviluppo armonico della colonna vertebrale fino all'età adulta.

Gli appuntamenti verranno eseguiti il lunedì e il venerdì a partire dal 14 giugno con orario continuato dalle 9 alle 18:30 e saranno disponibili esclusivamente su prenotazione telefonando al 351 866 9262."