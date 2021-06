Cronaca



È morto Fabrizio Lazzini, tecnico dello Zaccagna: il cordoglio della scuola

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:13

di donatella beneventi

Chi ha frequentato lo Zaccagna, a Carrara, lo ha sicuramente conosciuto: Fabrizio Lazzini, tecnico dell'istituto, era una figura storica della scuola e, dopo una lunga malattia, è deceduto e a darne la notizia è la stessa preside Marta Castagna, per mezzo della pagina social della scuola.



"Sempre disponibile e presente- scrive - riservato e discreto, capace e propositivo: così era il nostro Assistente Tecnico Fabrizio Lazzini. Non c'è foglio stampato, locandina o volantino dello Zaccagna che non sia passato dalle sue laboriose mani. Ci mancherà Fabrizio! Un abbraccio forte alla moglie e alle giovani figlie".



Sulle bacheche di susseguono i ricordi di insegnanti e personale che lo hanno conosciuto nel corso degli anni, come Riccardo Canesi, che lo ricorda anche come amico e suo grande collaboratore per tutte le iniziative, a partire dai Giochi della Geografia: "La correttezza e la disponibilità innate, l'educazione, la discrezione e la serietà erano la sua cifra. Non l'ho mai visto arrabbiato, mai alzare la voce, mai parlar male di qualcuno.



"Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda" scriveva Ugo Foscolo. Fabrizio non morirà mai perché ha dispensato le persone che ha conosciuto di tanta umanità".



Il funerale si terrà venerdì alle 15.30 a Caniparola.