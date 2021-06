Cronaca



Ennesimo femminicidio: orrore a Castelnuovo Magra

domenica, 13 giugno 2021, 10:25

di donatella beneventi

Si è consumato nel pomeriggio di ieri l'omicidio di Alessandra Pigs, 25 anni, di Castelnuovo Magra, madre di una bambina di due anni.



Autore del delitto l'ex marito della vittima, Yassine Erroum, di origine nordafricana, complice una violenta lite scoppiata per motivi ancora non ben precisati, ma che potrebbero avere a che fare con la separazione della coppia.



Aggravante della drammatica situazione, la presenza della bambina di due anni che ha assistito alla follia omicida del padre, che fa sferrato diverse coltellate sul corpo della donna, fra le quali, quella alla gola, è stata quella mortale.



La coppia si era trasferita a Castelnuovo Magra da pochi mesi, in una villetta di via Baccanella, alla periferia della cittadina.



Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato uno scenario agghiacciante e addirittura tre di loro sono stati feriti dall'uomo, al punto che sono stati trasportati al Noa.



Il bimbo, messo in salvo da una delle amiche della vittima, è stato fatto uscire dalla finestra del bagno dove si trovava, dai vigili del fuoco che hanno forzato l'entrata per consentire i soccorsi.