Forte dei Marmi, i clienti del Gilda lanciano una raccolta fondi dopo l'incendio del 29 maggio

giovedì, 10 giugno 2021, 12:35

"Un giorno arriva il fuoco e cancella quasi tutto. Ma il giorno successivo al rogo, il Gilda riaccoglieva, con 24 ore di pausa, i suoi clienti. Con Adua Tabarani, 84 anni, che la mattina dava l'allarme, contribuendo a mettere al sicuro la sua famiglia, e alla sera pianificava gli acquisti per preparare i dolci da somministrare nel Gilda il giorno dopo".

Un gruppo di clienti del noto locale sulla spiaggia di Forte dei Marmi ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe dopo l'incendio del 29 maggio.

"Vi abbiamo conosciuto - scrivono - ordinando un piatto, o prenotando una tenda. E con il passare degli anni abbiamo capito una cosa. Che questo locale non è un pubblico esercizio, ma è in realtà un nostro luogo del cuore"

"L'estate al Forte, una giornata in spiaggia, una cena piacevole, degustare un calice di vino con una splendida vista mare. Ma dietro un luogo del cuore - proseguono - ci sono tante persone che pensano a te. Piacevoli e professionali, così generose".

"Vogliamo dare una mano - concludono - a rimettere in piedi la cucina del Gilda, ferita da questo evento. Per fare in modo che la magia continui con più serenità".

La raccolta, che ha superato i duemila euro, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/una-cucina-per-il-gilda