Guerra tra genitori sulle carenze della scuola

sabato, 26 giugno 2021, 22:40

di francesca vatteroni

Nessuna polemica, precisano e fanno sapere i rappresentanti dei genitori degli studenti del liceo delle Scienze Umane Montessori, scrivendo un comunicato dai toni però amareggiati, quello sì, con cui rispondono al comitato formatosi di recente a tutela del liceo classico Repetti.

Il casus belli era l'ipotesi di trasferimento del liceo Repetti dalla sua sede storica sul viale XX Settembre, per lasciare spazio al liceo delle Scienze Umane Montessori, attualmente con sede a Marina di Carrara in via Lunense. Sedi diverse, ma conviventi per via di una distribuzione tra loro delle aule di via Lunense (10 sono le aule occupate dal Repetti a Marina): il liceo di Scienze Umane e il Classico si ritroverebbero a contendersi la sede storica del Classico sul viale XX Settembre, considerata più adatta a fronteggiare la crescita di iscritti di Scienze Umane.

In seguito a questa eventualità, poi scartata dalla Provincia (alcune classi del liceo di Scienze Umane scelte dalla scuola andranno nella sede di viale XX Settembre), i genitori del liceo classico Repetti avevano costituito un comitato col proposito di chiedere che il progetto venisse abbandonato.

"In relazione all'articolo uscito sulla stampa locale-scrivono i genitori degli studenti del liceo di Scienze Umane- che riporta la presa di posizione di un comitato a tutela del liceo classico E. Repetti, destano non poche perplessità le tesi proposte. Integrità, tutela, continuità didattica, vengono più volte ribaditi e sembrano porsi in contrapposizione a solidarietà e uguaglianza degli individui appartenenti alla comunità scolastica cittadina. Si ricorda-proseguono i genitori degli studenti del polo di Scienze Umane- che gli spostamenti delle sedi, patrimonio dell'edilizia scolastica provinciale e comunale, è evento tutt'altro che raro; Palazzo Cucchiari, ora sede della Fondazione "Giorgio Conti" è stato sede del liceo scientifico prima del suo trasferimento nella sede di viale XX Settembre e da 14 anni situato in via Campo D'Appio".

Una presa di posizione da parte del comitato, criticata quindi dai genitori degli studenti del liceo di Scienze Umane che si aspettavano maggiore solidarietà e senza distinguo, considerato i sacrifici sopportati per via della "convivenza" dai più numerosi studenti del polo di Scienze Umane :"La garanzia di continuità didattica non viene quindi messa in discussione dagli spostamenti di sede e, semmai, l'integrità della comunità scolastica, costituita da una sinergia di studenti docenti e personale tecnico – amministrativo, ha la necessità di rimanere unica e unita, indipendentemente dove sia la sua collocazione e senza smantellamenti di sorta. Garanzia questa che ha valore per ogni singolo istituto e per il quale ogni possibile "smembramento" potrebbe essere foriero di un calo di iscrizioni non imputabile al calo demografico ma ad una miope gestione di questa criticità. In un momento di difficoltà, anche dovuta all'emergenza sanitaria, desta stupore la mancanza di solidarietà di una piccola parte della comunità scolastica cittadina rispetto alla situazione dell'Istituto Montessori che vive le medesime problematiche e che ha diritto alle stesse opportunità senza distinzioni. E se non bastasse l'empatia, si può aggiungere che in Democrazia contano i numeri; si è, lo scorso anno, potuto far fronte a tali difficoltà strutturali perché quando era consentita la didattica in presenza al 100%, il liceo delle Scienze Umane ha dovuto "rinunciare" a tale possibilità arrivando al 60% per le 18 classi che lo compongono (10 sono le aule occupate dal Classico)".

Si conclude quindi la nota con un riferimento carico di delusione verso chi forse ha ancora la testa rivolta alla Riforma élitaria di Gentile, sottolineando le esigenze pratiche del liceo che conta maggiori iscritti:"Questo nuovo anno scolastico che inizierà a settembre-si legge nel comunicato- vede 102 nuove iscrizioni al liceo delle Scienze Umane contro le 43 del liceo Classico, pertanto la disponibilità del numero di aule dovrebbe essere messa a disposizione di coloro che ne hanno più necessità. Si ha quasi a sensazione –sottolineano i genitori dei ragazzi e delle ragazze del liceo Scienze Umane-che la problematica più che i ragazzi, che sono adattabili per natura, riguardi più i genitori e i docenti del Repetti. La nostra è una città piccola e vedere quale sia la posizione del comitato rattrista anche perché oltre l'interesse e la visione personale la scuola viene qui rappresentata come involucro o edificio dove far lezione più che un'opportunità di spazi polifunzionali ed intercambiabili da utilizzare proprio in base al numero dell'utenza. La scuola è cambiata dagli anni '60, si è evoluta volta alla realizzazione del diritto allo studio per tutti, nelle migliori condizioni possibili ma cercando di non lasciare indietro nessuno. Leggere l'articolo sulla costituzione di un comitato a tutela del liceo Classico E. Repetti lascia solo amarezza e sembra l'ennesima dimostrazione che tendenzialmente si guarda esclusivamente a mantenere il proprio status quo e non si esamina la questione in senso ampio più inclusivo dei diritti di tutti. L'istituto M. Montessori stesso ha lasciato la sua sede "storica" per fare spazio al liceo Linguistico cha aveva necessità di aule. A meno di non voler superare la Riforma Gentile, di considerazioni pretestuose su costi e benefici e di considerare una piccola parte della comunità scolastica più importante e meritevole di un'altra, non si ravvisano motivazioni tali da non spostare l'intero liceo Classico nella sede di via Marconi e viceversa il liceo delle Scienze Umane nella sede di viale XX Settembre, augurandoci tutti di avere a disposizione, al più presto, soluzioni e sedi più adeguate e gradite".