Inaugura bassorilievo del pellegrino sulla Via Francigena a Massa

giovedì, 10 giugno 2021, 16:45

Un bassorilievo marmoreo dedicato al pellegrino realizzato dagli studenti dell’istituto del Marmo Pietro Tacca sarà inaugurato sabato 12 giugno alle ore 18 in piazza Mercurio alla presenza del sindaco Francesco Persiani e del vicesindaco Andrea Cella.

Il bassorilievo preparato per il Comune di Massa è uno dei dieci lavori ideati e scolpiti in marmo e arenaria, pietre simbolo del territorio apuo-lunigianese, dagli allievi di un’eccellenza didattica di Massa-Carrara nell’ambito del progetto di valorizzazione della Via Francigena sostenuto dalla Regione Toscana e dall’aggregazione Nord composta dai Comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana.

La data del 12 giugno scelta per l’inaugurazione contemporanea delle sculture posizionate nei Comuni dell’aggregazione Nord coincide con l’avvio dell’evento intitolato “Via Francigena – Road to Rome. Start again” organizzato dall'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) in collaborazione con ENIT per celebrare il proprio ventennale.

Il percorso di marcia da Canterbury a Roma per valorizzare la Via Francigena lungo 3.200 km attraversa cinque nazioni mettendo in rete vari territori e segna la voglia di ripartire, di rimettersi in cammino e guardare al futuro con fiducia dopo un anno difficile a causa della pandemia.

Per l’installazione dei bassorilievi, frutto del lavoro degli studenti del triennio del “Tacca”, ogni Comune dell’Aggregazione Nord ha scelto un luogo simbolico o di confine. I bassorilievi guideranno i pellegrini lungo questo tratto della Via celebrando il loro passaggio dalla montagna appenninica al mare. A Massa il bassorilievo troverà casa nella cinquecentesca piazza Mercurio, una piazza deputata ad accogliere i pellegrini per la presenza dell’Ostello (Palazzo Nizza) e per la statua raffigurante Mercurio, dio del commercio e protettore dei viaggi e dei viaggiatori.