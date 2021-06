Inaugura la nuova sede del sindacato pensionati Cgil

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 28 giugno 2021, 17:59

Per i "marinai speciali" navigare è un modo per superare le barriere che delimitano la loro vita. Lo possono fare grazie all'associazione Area51 di Marina di Carrara, che da anni si occupa di avvicinare alla vela le persone con disabilità fisica e mentale, e la Fondazione Marmo, che ha deciso...

lunedì, 28 giugno 2021, 17:55

Il dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche dell'Azienda USL Toscana nord ovest, il più numeroso tra i dipartimenti della Asl, conta infatti oltre 8.000 dipendenti tra infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari (OSS), continua la propria riorganizzazione interna

lunedì, 28 giugno 2021, 16:11

Week-end di controlli da parte dei carabinieri della compagnia dei carabinieri di Massa. Numerose richieste di intervento pervenute al servizio di pronto intervento. Denunciate alcune persone all’autorità giudiziaria

domenica, 27 giugno 2021, 15:35

In soli due giorni il Cammino di Aronte supera 'quota 100': dopo le oltre 60 persone che hanno partecipato alla prima escursione di sabato, un'altra sessantina si sono presentati questa mattina, domenica 27 giugno, per la seconda tappa dalla scalinata Littorio fino Bergiola

sabato, 26 giugno 2021, 22:40

Il casus belli era l'ipotesi di trasferimento del liceo Repetti dalla sua sede storica sul viale XX Settembre, per lasciare spazio al liceo delle Scienze Umane Montessori, attualmente con sede a Marina di Carrara in via Lunense

sabato, 26 giugno 2021, 11:31

In particolare, nel corso del pomeriggio di venerdì 25 giugno, gli uomini della polizia effettuavano controlli su tutto il litorale ed in particolare sul lungomare di levante, dove procedevano al controllo e all’identificazione di più persone