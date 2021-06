Cronaca



Inaugurata la ruota panoramica a Marina di Massa

sabato, 19 giugno 2021, 19:42

di francesca vatteroni

"Il mare!" esclama senza un minimo dubbio mentre si mangia un biscotto al cioccolato imboccata dalla mamma, Giorgia, 4 anni, magliettina bianca e jeans. Vestita esattamente come i suoi compagni e le sue compagne della scuola di danza Amelie. Con loro anche la loro insegnante Stefania Tommasiello. Risponde così Giorgia, quando le chiediamo cosa le sia piaciuto del giro fatto sulla giostra grande. Tutti i bambini della scuola di danza Amelie sono stati infatti invitati dal sindaco Francesco Persiani, ci spiega la loro insegnante, all'inaugurazione della ruota panoramica, con somma gioia dei bambini e delle bambine della scuola: tutti in maglietta bianca e jeans e bandierina con il logo della scuola.

E adesso sì che l'estate può partire! Con l'inaugurazione della ruota panoramica alta ben 32 metri da cui puoi spaziare con lo sguardo lungo tutto il litorale e oltre l'orizzonte del mare, Marina di Massa dà ufficialmente il benvenuto ai turisti, ai cittadini e al divertimento.

Una ruota più alta rispetto all'anno scorso, con una vista mozzafiato. Inaugurata ieri, resterà fino al 12 settembre. Luca Moruzzi il "giostraio" ci invita a fare un giro e a vincere i nostri timori e le nostre vertigini:"Si vede il panorama di tutta la costa: si vede tutto" ci invita. Saliamo e verifichiamo che è proprio così come dice. Le cabine con il vetro attorno sui 4 lati e il cielo sopra la testa salgono piano e ogni tanto si fermano per dare modo si gustare appieno la lingua di terra e il grande fazzoletto di mare che diventa sempre più grande man mano che si sale, correre insieme verso Punta Bianca da una parte e verso la Versilia e oltre, dall'altra. Al tramonto immaginiamo dei colori dipinti sul mare e uno spettacolo da lasciare a bocca aperta. Per la famiglia Moruzzi, con Luca si tratta della 5° generazione da esercenti spettacolo viaggiante, è la prima volta dopo molto tempo a Marina di Massa:"Abbiamo una ruota a Lido di Camaiore che resterà fino al 5 settembre-spiega Moruzzi- più questa che resterà fino al 12 settembre. Erano molti anni che non venivamo a Marina di Massa, io sono di Carrara-ci racconta rivelandoci che è originario della nostra zona-ora abbiamo preso anche il parco dei Conigli e lo stiamo riallestendo: quando sarà il momento faremo una festa per inaugurarlo".

Ma non solo Giorgia si è divertita sulla ruota. Anche il fratellino Nicola di un anno e mezzo, che è salito insieme a lei e a babbo Francesco, assicura la bimba, si è divertito. "Ci siamo divertiti amore?" chiede il babbo. "Sì" risponde senza esitazione Giorgia.

La sua compagna Giada Anna, 4 anni li fa il 22 giugno e il biscotto al cioccolato la impegna troppo per rispondere. Lo fa la mamma Claudia per lei, ridendo soddisfatta:"Era entusiasta!".

Lucrezia è un pochino più grande, ha 8 anni ed è un pochino più esitante e timida. Sì, le è piaciuto dice mentre guarda il babbo Nicola che la incoraggia a rispondere.

"Siamo qui per dare il benvenuto a degli operatori turistici-ci dice il sindaco Francesco Persiani, presente all'inaugurazione assieme all'assessore Paolo Balloni-persone che spero facciano divertire i cittadini e i turisti. Anche questo è un modo per accogliere i nostri turisti e fare turismo".

Il giro sulla ruota dura circa 10 minuti, in realtà sono due giri che compie, lentamente, la giostra. Il costo del biglietto è di 6 euro, 4 euro per i bambini (ma sotto i 2 anni il giro è gratuito). Moruzzi promette comunque degli sconti promozionali per le famiglie. Chi volesse approfittare, la ruota panoramica sarà aperta fino al 12 settembre, tutti i giorni, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 24:30.