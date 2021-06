Infortunato agli stretti di Giaredo, ma è un'esercitazione

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 23 giugno 2021, 19:25

Virginia Volpi, giornalista cresciuta alle Gazzette, è stata scelta da Guidicar per le sue spiccate doti di comunicabilità per presentare l'iniziativa Discover your city. Video

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:31

È stato proclamato uno sciopero dalle 8 alle 20 di mercoledì 30 giugno 2021, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, comparto e dirigenza, tutti i profili

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:22

Mercoledì la città ha festeggiato solennemente il suo patrono San Ceccardo, vescovo di Luni e martire; lo ha fatto con la solenne concelebrazione eucaristica in Duomo di Carrara, dove sono custodite le venerate spoglie del Santo Vescovo di Luni

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:47

È terminata nei giorni scorsi la formazione specifica per gli operatori di servizio civile universale Anpas Toscana impegnati sui progetti “Info salute Toscana nord ovest” e “Informa Elba”

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:42

L'arrivo in anticipo dell'estate ha portato anche una gravissima carenza dei gruppi sanguigni A, B e 0. La mancanza di sangue e dei suoi emocomponenti potrebbe portare ad un blocco delle attività operatorie, con conseguenze molto gravi

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:24

L’uomo, 37 anni, si trovava assieme ad un altro escursionista e i due stavano rientrando a valle dopo un’escursione a Punta Questa. Purtroppo in fase di discesa hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati in un tratto molto scosceso