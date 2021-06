Cronaca



La “Dazzi” non si ferma

lunedì, 7 giugno 2021, 14:47

Primi di giugno, tempo di bilanci alla scuola media “A. Dazzi”. Stiamo per lasciarci alle spalle un lungo anno scolastico, faticoso e pieno di incognite, durante il quale, tuttavia, l’emergenza Covid-19 non è riuscita a fermare le tante attività e iniziative che da sempre l’istituto porta avanti affinché gli studenti scoprano e sperimentino i propri talenti e, contemporaneamente, sviluppino lo spirito di squadra, in un’ottica di inclusione e di valorizzazione delle peculiarità di ognuno.

Non si sono fermate, in particolare, le prove dei piccoli musicisti in erba dell’Orchestra che, guidati dai docenti di strumento (Marco Roselli, chitarra; Ilaria Gigli, violino; Marcella Incarbone, pianoforte; Luca Venturini, flauto traverso), hanno continuato a coltivare la passione per la musica d’insieme con perseveranza ed entusiasmo; e non si è fermato il corso di potenziamento di matematica, tenuto dalle Prof. sse Loredana Briganti e Maria Vittoria Boeri, all’interno del quale, durante l’anno, i giovani matematici della “Dazzi” si sono allenati con costanza e si sono misurati con le principali gare, individuali e a squadre, organizzate sul territorio nazionale.

E adesso, finalmente, docenti e studenti raccolgono i frutti del loro impegno.

L’Orchestra della “Dazzi” ha ottenuto ottimi risultati alla decima edizione del concorso musicale internazionale “Città di Scandicci”, un concorso importante, che generalmente raccoglie nella città alle porte di Firenze circa quattromila giovani musicisti provenienti da tutta Italia e che, anche quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato organizzato a distanza e svolto in diretta streaming.

Mentre l’Ensemble dei più piccoli (27 elementi delle classi prime) si è messa alla prova con arrangiamenti didattici su melodie popolari, i 42 elementi delle classi seconde si sono cimentati con la famosa “Barcarola” di Offenbach e con “Peanut vendor”, celebre brano jazz-caraibico di Stan Kenton. L’Ensemble delle classi terze (24 elementi) ha puntato invece su un repertorio più complesso, partendo con uno swing del grande Duke Ellington, affrontando la temuta “Seconda rapsodia ungherese” di List, per finire con lo scatenato ballo del “Galop infernal” di Offenbach, meglio conosciuto come “Can can”.

Trasformando l’emozione in note e accogliendo con allegria la sfida giocosa della commissione di accelerare il ritmo di esecuzione dei brani, tutte e tre le Ensemble della “Dazzi”, ognuna nella propria categoria, hanno ottenuto il primo premio.

Si sono, inoltre, distinti come solisti i seguenti alunni: Rrapaj Gabriele (primo premio categoria A3 violino); Vangeli Aurora (secondo premio categoria A3 violino); Paolini Marta (secondo premio categoria A3 flauto); Bertolla Martina(secondo premio categoria A3 flauto); Bassani Livia (primo premio categoria A2 pianoforte e premio “Remo Vinciguerra”) e Boni Carolina (primo premio categoria A2 pianoforte).

L’Orchestra si esibirà nuovamente presso la scuola media “Dazzi” martedì 8 giugno alle ore 18.00, in occasione dell’inaugurazione dei murales realizzati dai ragazzi in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico “A. Gentileschi”, nell’ambito del progetto CONN-Fine ARTISTICO Bullo 2021, progetto di peer education finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di bullismo.

Per quanto riguarda la matematica, le squadre “Matematica Sold out” (Barcellone Diego, Elezi Kevin, Rosini Matteo e Giovannacci Laura) e “Non importa il nome” (Benassi Daniele, Neofet Yari, Tranchina Lorenzo e Cimino Mattia) si sono qualificate per la finale dei Campionati studenteschi dei giochi logici (8° edizione), posizionandosi rispettivamente al 7° e 10° posto. Nella gara individuale, inoltre, Daniele Benassi si è piazzato al 9° posto.

Infine, l’alunno Diego Barcellone, che si era già distinto nel corso dello scorso anno scolastico arrivando 17° alla finale della gara individuale del Kangourou (categoria Benjamin, prima media), approda anche quest’anno sia alla finale del Kangourou che alla finale dei Campionati internazionali dei Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi, che verranno disputate a settembre. Tutto l’istituto fa il tifo per lui...Forza, Diego!