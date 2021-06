Cronaca



L'Accademia della Pace aderisce al presidio a difesa delle Apuane

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:04

Accademia Apuana della Pace aderisce all'appello del collettivo studentesco Tirtenlà contro la riapertura di 7 cave nel comune di Massa, a difesa delle Alpi Apuane e invita a partecipare al presidio che si terrà sabato 12 giugno alle ore 17 in piazza Aranci a Massa.



"L'escavazione del marmo - esordisce - con l'attuale tecnologia che permette livelli di estrazione inimmaginabili 50 anni fa, sta diventando emergenza ambientale per il rischio idrogeologico del sistema delle acque che approvvigionando le nostre città. Ma è anche emergenza sociale perché gli occupati sono davvero minimi a fronte di un indotto sulla lavorazione che ormai è assente su Massa e su Carrara, e perché si privilegia l'escavazione per trarre il massimo profitto in primis dagli scarti e dalla riduzione del marmo in polvere, carbonato di calcio, con grandi profitti che arricchiscono poche famiglie e lobby".



"Le nostre città di Massa e Carrara - incalza - hanno già vissuto un pesante conflitto sociale ai tempi della Farmoplant, industria chimica. All'epoca, anni 80, c'è stata la contrapposizione, non reale ed esasperata, tra gli interessi dei lavoratori a difesa del posto di lavoro e gli interessi dei cittadini a difesa della salute, conflitto che amministratori non hanno saputo o voluto gestire. Ancora oggi attendiamo la bonifica di questo territorio".



"Sulla questione marmo- escavazione- tutela delle Apuane - conclude -, chiediamo pertanto ai politici e agli amministratori che si intervenga in tempo, se non altro riportando l'estrazione e la lavorazione del marmo in blocchi in loco, con aumento dell'occupazione, riducendo drasticamente e regolamentando l'escavazione".