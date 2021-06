Cronaca



Massa: aperte iscrizioni ai centri estivi comunali

giovedì, 3 giugno 2021, 14:20

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali per i bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni. I centri saranno aperti dal 1 luglio al 13 agosto 2021 con orario 8.00/13.00 oppure 8.00 /16.30 e verranno gestiti da associazioni locali che coinvolgeranno i bambini in attività educative e ricreative offrendo, al contempo, un aiuto ai genitori che lavorano. I genitori sono chiamati ad effettuare una preiscrizione senza effettuare alcun pagamento ma allegando il modello ISEE per beneficiare della riduzione della quota di compartecipazione (la mancata presentazione della certificazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima). Per poter accedere ai centri estivi sarà necessaria la certificazione medica del pediatra. Non sarà possibile accedere per chi è in isolamento/quarantena o presenta sintomi covid. I genitori dovranno impegnarsi a sottoscrivere un patto di corresponsabilità e il primo giorno di frequenza dovranno firmare un'autocertificazione inerente lo stato di salute del proprio figlio/a.

Le domande di preiscrizione si potranno presentare dal 1 al 15 giugno 2021 esclusivamente in modalità digitale accedendo ai servizi on line del Comune di Massa tramite il sito web istituzionale e selezionando "Sportello sociale".

Le attività si svolgeranno presso varie sedi scolastiche individuate nei vari quartieri:



bambini 3 - 5 anni

Scuola materna Camponelli (massimo 25 bambini/e)

Scuola materna Santa Lucia (massimo 25 bambini/e)

Scuola materna Via Puliche (massimo 25 bambini/e)

bambini 6-11 anni

Scuola primaria Viale Stazione (massimo 35 bambini/e)

Scuola primaria Villette B (massimo 35 bambini/e)

Scuola Primaria via Fiume (massimo 35 bambini/e)

bambini 12-14 anni

Scuola secondaria I° grado Romagnano (massimo 20 ragazzi/e)