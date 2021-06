Cronaca



Misure di prevenzione: sorveglianze speciali e fogli di via agli autori di furti

lunedì, 7 giugno 2021, 14:18

La questura di Massa-Carrara ha incrementato notevolmente il ricorso alle misure di prevenzione personale, provvedimenti di natura preventiva a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nell’ambito della repressione di tali fenomeni da parte della polizia, il questore di Massa Carrara ha inoltrato proposta per l’emissione di tre misure di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di pluripregiudicati, due autori di recenti furti in danno di esercizi commerciali ed uno responsabile di furti in danno di abitazioni, reati commessi in questa provincia, recentemente arrestati dal commissariato di Carrara.

Misura della sorveglianza speciale, a carico anche di un pregiudicato residente in provincia, per delitti contro il patrimonio, arrestato recentemente in flagranza dalla con la refurtiva di un furto appena commesso, e pertanto non appena sarà scarcerato, dovrà essere sottoposto alla misura di prevenzione.

Per due autori di furti, commessi anche in uffici pubblici, arrestati recentemente, sono stati emessi due fogli di via obbligatori con divieto di rientro nei tre comuni costieri. Un ulteriore foglio di via è stato emesso dal questore di Massa Carrara a carico di un pregiudicato residente fuori provincia, autore di un furto al Cinquale. Arrestato nei giorni scorsi dall’U.P.G.S.P. grazie all’attiva collaborazione di due cittadini.