Muore dopo una caduta sulle Apuane

martedì, 22 giugno 2021, 15:22

Il 29 giugno, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Day di Ginecologia Oncologica negli ospedali aderenti con i Bollini Rosa. Saranno offerti servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale

martedì, 22 giugno 2021, 09:51

Via Vitali, via Torregiano e altre stradine del circondario, in caso di pioggia si trasformano in una fogna a cielo aperto, difficili da percorrere. Questo accade perché i pozzi si riempiono d’acqua e tracimano, portando tutti i rifiuti sulla strada

lunedì, 21 giugno 2021, 14:18

L’Infopoint sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (orario continuato), da lunedì al sabato (festivi esclusi). Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio lunedì 5 luglio

lunedì, 21 giugno 2021, 14:12

I controlli sono stati disposti dal questore di Massa-Carrara nell'ambito di un'ampia strategia, analizzata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e affidata alle forze di polizia

domenica, 20 giugno 2021, 13:05

Cambiano i degradotour a seconda della stagione politica ma i degradi, veri protagonisti della scenografia cittadina, quelli sembrerebbero restare quasi immutati

sabato, 19 giugno 2021, 19:42

Tutti i bambini della scuola di danza Amelie sono stati invitati dal sindaco Francesco Persiani all'inaugurazione della ruota panoramica, con somma gioia dei bambini e delle bambine della scuola