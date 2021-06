Cronaca



Nascondevano droga, due persone segnalate alla prefettura

sabato, 26 giugno 2021, 11:31

Nel quadro dei servizi mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti concernenti gli stupefacenti, grazie all’intensificazione dei dispositivi di controllo predisposti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Massa Carrara, nella giornata appena trascorsa, gli agenti hanno segnalato alla competente autorità due uomini, un giovane massese e un bergamasco, trovati in possesso di sostanze stupefacenti che detenevano per uso personale.

In particolare, nel corso del pomeriggio di venerdì 25 giugno, gli uomini della polizia effettuavano controlli su tutto il litorale ed in particolare sul lungomare di levante, dove procedevano al controllo e all’identificazione di più persone. In questo contesto veniva fermato un giovane che alla vista del personale delle volanti, cercava di allontanarsi repentinamente. Nel corso della seguente attività il soggetto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente, suddivisa in quattro dosi, per un peso complessivo di circa 4 grammi. Gli accertamenti esperiti permettevano di accertare che il soggetto deteneva la sostanza per uso personale, per questo motivo veniva segnalato alla competente autorità amministrativa e la sostanza stupefacente sequestrata.

Nel contesto del medesimo pomeriggio, nel corso dei medesimi servizi che venivano estesi in tutta via delle Pinete, veniva fermato e identificato un altro giovane residente nella provincia di Bergamo. Il giovane veniva trovato in possesso di due dosi di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di quasi tre grammi. L’attività svolta permetteva di accertare che anche questo soggetto deteneva la sostanza per uso personale, motivo per cui veniva segnalato alla competente Autorità Amministrativa e la sostanza stupefacente sequestrata.