Nuovi fiori per la Caravella: Nausicaa inaugura così la bella stagione di Marina

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 7 giugno 2021, 14:47

Primi di giugno, tempo di bilanci alla scuola media “A. Dazzi”. Stiamo per lasciarci alle spalle un lungo anno scolastico, faticoso e pieno di incognite, durante il quale, tuttavia, l’emergenza Covid-19 non è riuscita a fermare le tante attività e iniziative che da sempre l’istituto porta avanti

lunedì, 7 giugno 2021, 14:43

Apre ad Avenza, in via Del Medico, Villa Lauretta, un progetto di casa famiglia e assistenza per gli anziani che nasce dall’idea di Laura Gjelaj, già Oss e da anni impegnata nella cura dei pazienti anziani fragili e non

lunedì, 7 giugno 2021, 14:18

Nell’ambito della repressione di tali fenomeni da parte della polizia, il questore di Massa Carrara ha inoltrato proposta per l’emissione di tre misure di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di pluripregiudicati, due autori di recenti furti in danno di esercizi commerciali ed uno responsabile di furti in danno di...

lunedì, 7 giugno 2021, 14:14

Nel corso del pomeriggio di sabato gli operatori delle volanti nel centrale viale Roma, procedevano all’identificazione e al controllo di un giovane che alla vista del personale di Polizia cercava di allontanarsi repentinamente

domenica, 6 giugno 2021, 09:24

Trenta bandiere per trenta associazioni con flash mob e raccolta immondizia: il secondo Clean Mountain Festival sulle Alpi Apuane si terrà la prima domenica di luglio ma il programma e il testimonial sono già pronti

sabato, 5 giugno 2021, 17:15

Meno reati, meno furti, più controlli del territorio. E’ questa la sintesi del bilancio, tracciato in occasione dell’annuale di fondazione dell’Arma, dal comando provinciale dei carabinieri retto dal colonnello Americo Di Pirro