Presidio lavoratori luce e gas in piazza Aranci: "Basta articolo 177"

mercoledì, 30 giugno 2021, 16:44

C'era quasi un centinaio di lavoratori stamani al presidio in piazza Aranci a Massa per la giornata di mobilitazione nazionale del settore gas ed elettricità. Tutti uniti per chiedere l'abrogazione dell'articolo 177 del Codice degli Appalti la cui applicazione potrebbe mettere a rischio decine di migliaia di lavoratori in tutta Italia.



Una delegazione dei sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec è stata ricevuta in Prefettura: "I rappresentanti del Prefetto si sono fatti carico di portare la nostra richiesta a Roma – spiega il segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani -. La proposta che abbiamo fatto, qui come in tutta Italia, è semplice: eliminare un paradosso italiano. Chiediamo da anni l'abrogazione di un articolo inserito nel codice degli appalti in maniera impropria che forza a esternalizzare alcuni servizi anche in aziende che potrebbero farlo direttamente con i propri dipendenti. Una norma sbagliata, che scontenta lavoratori, aziende e politica. Tant'è vero che è l'unica di tutto il Codice a non essere applicata. La sua applicazione viene rinviata di anno in anno tramite una proroga a cui oggi diciamo basta". Insomma, una norma sbagliata di cui tutti sono a conoscenza: "Chiediamo una volta per tutte che questo articolo venga cassato – conclude Graziani -, rischia di danneggiare 1.000 lavoratori soltanto nella provincia apuana. La politica ci metta mano e lo cancelli".