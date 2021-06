Cronaca



Progetto "Cartoon School" accolto con entusiasmo

giovedì, 10 giugno 2021, 12:31

La sensibilizzazione al messaggio di dono e solidarietà di AVIS Carrara non si è fermata, nemmeno nelle scuole, dove l'associazione ha portato avanti negli anni molti progetti. Tra questi spiccava, assieme all'Istituto Comprensivo M. Buonarroti di Marina di Carrara, il progetto "Cartoon School"; un percorso formativo innovativo, pensato per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori, che consente di imparare cos'è un cartone animato, come si crea, quali sono le tecniche che possono essere utilizzate e con quali effetti diversi, fino alla realizzazione vera e propria, a fine corso, di un cartone ideato, disegnato, sceneggiato, animato, doppiato e musicato dai ragazzi stessi, supervisionati dall'esperienza dei professionisti dell'associazione "Koete. Così i ragazzi che partecipano al percorso formativo diventano testimoni ed artefici di un messaggio di solidarietà

Purtroppo, vista l'emergenza sanitaria, il progetto è stato interrotto, ma non abbandonato: AVIS Carrara ha voluto dimostrare la propria presenza anche in questo momento di pausa, consegnando un kit scuola targato AVIS a tutti gli alunni e alunne delle classi coinvolte nel progetto.

"Il progetto "Cartoon School" è stato accolto con entusiasmo e serietà sia dai nostri volontari che dalla scuola, che si è resa subito disponibile per questa nuova opportunità. Promuovere l'associazione tra i più piccoli è molto importante per noi, per educare al dono e alla solidarietà le nuove generazioni, che speriamo possano essere il futuro di AVIS. Il kit scuola è un modo per stare vicini ai ragazzi e per non interrompere il progetto avviato, nell'attesa che riparta" dice il Consiglio di AVIS Carrara.