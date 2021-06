Cronaca



Prolungata tratta bus fino a orto botanico e rifugio

venerdì, 4 giugno 2021, 20:46

di francesca vatteroni

Fino al rifugio Città di Massa e all'orto botanico in bus? Dal 13 giugno e per tutta l'estate settembre incluso, sarà possibile grazie agli sforzi dell'amministrazione Persiani che finanzia il progetto con 4.000 euro, in collaborazione con Bus Ctt Nord e grazie al contributo fattivo del consigliere comunale Marco Battistini e dei gestori di orto botanico e del rifugio i quali applicheranno degli sconti per chi arriverà in autobus e mostrerà il biglietto del mezzo pubblico. Lo annunciano gli assessori al Turismo Andrea Cella e alla mobilità Marco Guidi. Si prolungherà quindi la corsa del bus che da Marina di Massa, quando prima si fermava a Ortona, ora arriverà fino a Pian delle Fiobe.

Il costo, per chi parte da Massa centro sarà di 2,60 euro per l'andata e 2,60 euro per il ritorno, mentre per chi parte da Marina di Massa, dovendo percorrere anche una tratta provinciale, pagherà un piccolo sovrapprezzo: 2,60 euro +1,20 euro all'andata e 2,60 euro per il ritorno. In occasione di questo progetto l'amministrazione si è preoccupata di realizzare la segnaletica orizzontale presso il rifugio visto che con il passaggio degli autobus si dovrà da ora in poi porre maggiore attenzione soprattutto in considerazione dei nuovi limiti di velocità (40 km orari).

"Nei week end il servizio verrà rafforzato con un numero maggiore di corse-ha illustrato il progetto il vicesindaco Andrea Cella-E' un esperimento che se sarà apprezzato e funzionerà stiamo pensando di estenderlo anche ai mesi primaverili ed autunnali, magari chiedendo un aiuto alla regione. Per realizzare questa collaborazione-ha sottolineato Cella- sono stati fatti numerosi incontri in provincia e con Ctt Nord: è da febbraio che stiamo lavorando per concretizzare questa idea, che ha richiesto una sintesi tra l'ambito del turismo e quello della mobilità".