Cronaca



Pusher carrarino denunciato dalla polizia

mercoledì, 2 giugno 2021, 15:05

Nel corso di mirati servizi per il contrasto al traffico di sostanza stupefacente, agenti della Squadra Volante del commissariato di Carrara hanno concentrato l’attenzione nelle zone di spaccio principali delle aree a monte del comune.

In particolare, durante la notte, transitando nella frazione di Bedizzano, sono stati effettuati passaggi in alcune piazze segnalate più volte dai cittadini in quanto frequentate da persone dedito al traffico di sostanze stupefacenti. E' stato, così, individuato un giovane che stava compiendo dei movimenti sospetti alla vista della pattuglia per cui è stato deciso di controllarlo.

Nel corso della perquisizione il giovane 28enne originario di Carrara è stato trovato con addosso oltre 30 grammi di sostanza stupefacente di varia tipologia, confezionata e pronta per la vendita al minuto.

Per il pusher è scattata immediatamente la denuncia per detenzione a fini di spaccio dello stupefacente.

A suo carico anche la sanzione amministrativa prevista dalla normativa anti-covid per la violazione del divieto di circolazione oltre le 23 in assenza di valida causa di giustificazione.

Attività analoga è stata fatta anche dai poliziotti della squadra volante della questura che in viale della Repubblica hanno segnalato alla prefettura un 42enne di Massa trovato in possesso di 1,40 grammi di cocaina per uso personale.