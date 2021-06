Cronaca



Riapre la cava museo di Walter Danesi con una giornata per Dante

giovedì, 3 giugno 2021, 14:09

di donatella beneventi

Riparte il turismo e ripartono anche le varie attrazioni disseminate sul territorio, dopo un lungo periodo di chiusura o di limitazioni delle attività: pur nel rispetto delle leggi per la prevenzione, tanta è la voglia di riconquistare gradualmente la libertà di spostarsi e fruire delle bellezze dei dintorni, anche senza percorrere lunghe distanze.



A Carrara, le cave tornano ad essere richieste da visitatori provenienti da tutta la regione e anche oltre, qualche prenotazione da parte di stranieri, francesi e tedeschi, inizia a far capolino e tutto questo predispone un pò di ottimismo fra gli operatori.



Anche la cava museo di Walter Danesi a Fantiscritti, ha riaperto i battenti, con una iniziativa che era in agenda da tempo, ma che è stata rimandata varie volte: ieri, 2 giugno, complice una bellissima giornata di sole, un nutrito gruppo di visitatori hanno partecipato alla iniziativa legata alle celebrazioni dantesche, una visita alle cave e al museo legata al Sommo Poeta e alla Divina Commedia.



Prima un tour in jeep fino a 1000 metri con la visuale del panorama mozzafiato sulla città di Carrara e la costa, approfondendo i temi legati alle varie tipologie di pietra e alle tecniche di escavazione, impiegate fino dall'antichità, per poi passare alla visita al museo del Cavatore, dove il titolare, Walter Danesi, che fa parte di una generazione di lavoratori delle cave, ha illustrato il percorso museale, basato su sculture,, reperti e riproduzioni della vita in cava, vissuta da suo nonno e da chi lavorava con lui.



La guida Annalisa Marraccini ha infine coinvolto i presenti sul legame di Dante con il territorio circostante, sulla base del XX canto dell'inferno dove sono menzionate luoghi riconoscibili.



A questo proposito, si è anche stabilito un "gemellaggio" con il comitato di Carrara per Dante che ha partecipato al tour, e nel corso del quale, Edoardo Morotti ha spiegato l'iniziativa che è giunta alla sua conclusione, con la cerimonia di premiazione che avrà luogo lunedì 7 giugno alle 17.30 presso palazzo Binelli a Carrara.