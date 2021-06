Cronaca



Ruba in un supermercato, denunciato marocchino

venerdì, 11 giugno 2021, 12:59

Nell’ambito dell’intensa attività di controllo del territorio svolta dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Massa Carrara volta a contrastare la microcriminalità diffusa, al fine di preservare la sicurezza dei cittadini, le pattuglie della polizia sono intervenute, nella giornata di ieri, presso un supermercato situato nella zona della stazione ferroviaria, denunciando alla competente autorità giudiziaria un giovane cittadino marocchino di 26 anni, perché poco prima aveva rubato della merce all’interno dell’esercizio commerciale.

Nella stessa giornata, nel corso dei controlli effettuati per contenere il fenomeno dello spaccio di droga, nella zona della Marina, le pattuglie della squadra volante hanno controllato un uomo di 39 anni, il quale è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente detenuta per uso personale, e pertanto segnalato alla prefettura.