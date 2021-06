Cronaca



Segnalate quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti

lunedì, 7 giugno 2021, 14:14

Nel quadro dei servizi mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti concernenti gli stupefacenti, grazie all’intensificazione dei dispositivi di controllo predisposti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Massa Carrara, nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria due uomini, un giovane massese e un torinese, trovati in possesso di sostanze stupefacenti, materiale da confezionamento e somme di denaro provento dall’illecita attività di spaccio; inoltre, nel corso degli stessi servizi, altri due ragazzi sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa, poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti che detenevano per uso personale.

In particolare, nel corso del pomeriggio di sabato gli operatori delle volanti nel centrale viale Roma, procedevano all’identificazione e al controllo di un giovane che alla vista del personale di Polizia cercava di allontanarsi repentinamente. Nel corso della seguente perquisizione il soggetto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente, suddivisa in due dosi da gr. 1.63 e gr. 1.20, un bilancino elettronico di precisione e la somma di euro 145 in banconote di piccolo taglio. Grazie all’acquisizione di questi elementi probatori, gli operatori dell’Ufficio Volanti accedevano all’abitazione del soggetto e procedevano alla perquisizione domiciliare. L’attività permetteva il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente.

Il giovane è stato denunciato.

Lo stesso sabato pomeriggio, nel corso dei medesimi servizi estesi nella zona dei Ronchi, veniva identificato un giovane trovato in possesso di quasi 5 grammi di sostanza stupefacente. L’attività svolta permetteva di accertare che il soggetto detenesse quella sostanza esclusivamente per uso personale.

L’attività in parola, come detto, è proseguita per l’intero fine settimana e nel corso del pomeriggio di domenica il personale delle volanti ha proceduto al controllo di due cittadini torinesi che si trovavano nel viale della Stazione. Entrambi trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare uno di questi, un soggetto con specifici precedenti di Polizia, veniva trovato in possesso di 14 involucri in cellophane, al cui interno era conservata sostanza stupefacente del tipo MDMA (Ecstasy), per un peso totale di quasi 5 grammi e di materiale per il confezionamento; per questi motivi, al termine dell’attività di p.g., esperita presso gli Uffici della Questura, l’uomo veniva denunciato alla competente A.G.

Il concittadino di quest’ultimo, veniva invece trovato in possesso di poco meno di un grammo di sostanza stupefacente che deteneva per uso personale. Quest’ultimo veniva segnalato alla competente Autorità Amministrativa.