Cronaca : massa



Somministra alcolici a minorenni, denunciato il titolare di un bar

lunedì, 21 giugno 2021, 14:12

I controlli sono stati disposti dal questore di Massa-Carrara nell'ambito di un'ampia strategia, analizzata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e affidata alle forze di polizia.

In tale contesto sono stati eseguiti capillari controlli volti a monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta "movida violenta", a contrastare attività illecite, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche a soggetti minorenni.

Nel corso di specifici servizi sono state riscontrate numerose violazioni che hanno condotto alla denuncia di un gestore di un bar del centro che somministrava alcolici a minori di 16 anni.

Nel corso della serata di sabato sono scattate anche le sanzioni amministrative per ubriachezza e una sanzione ai sensi dell’art. 75 dpr 309/1990 per il ritrovamento di sostanza stupefacente.