Cronaca



Trovato cadavere in un campo

mercoledì, 2 giugno 2021, 20:17

di francesca vatteroni

Tragico rinvenimento, intorno alle 20, in località di Gragnana nel comune di Carrara. Il cadavere di un uomo di 86 anni, Oreste Biselli, ex lavoratore Sanac, è stato trovato in un campo dal vicino di orto.



L'uomo abitava a Gragnana, vicino alla chiesa e aveva l'orto a pochi passi da casa. Sul posto il figlio, avvisato per telefono intorno alle 19. A nulla è servita la chiamata al 118: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno accertato la morte per cause naturali.