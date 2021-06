Un Infopoint presso ASMIU in Via dei Limoni

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 21 giugno 2021, 14:12

I controlli sono stati disposti dal questore di Massa-Carrara nell'ambito di un'ampia strategia, analizzata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e affidata alle forze di polizia

domenica, 20 giugno 2021, 13:05

Cambiano i degradotour a seconda della stagione politica ma i degradi, veri protagonisti della scenografia cittadina, quelli sembrerebbero restare quasi immutati

sabato, 19 giugno 2021, 19:42

Tutti i bambini della scuola di danza Amelie sono stati invitati dal sindaco Francesco Persiani all'inaugurazione della ruota panoramica, con somma gioia dei bambini e delle bambine della scuola

sabato, 19 giugno 2021, 12:48

Due pregiudicati del posto, entrambi con la patente revocata, in barba ai divieti di guidare se ne sono andati con un furgone in trasferta a La Spezia, dove hanno rubato un monopattino elettrico che qualcuno, dopo il noleggio, aveva lasciato incustodito per la strada

sabato, 19 giugno 2021, 11:39

Lo scorso anno, nella prima estate dell'era covid, con molte incertezze e preoccupazioni, l'iniziativa "Armonie dai balconi" è stata accolta con grande entusiasmo e riscontro

sabato, 19 giugno 2021, 09:02

Il comandante Luciano Giuseppe Aloia, dopo due anni intensi, alla guida del compartimento di Marina di Carrara, cede l’incarico al capitano di fregata Antonio Masiello, proveniente dal comando generale delle capitanerie di porto