Una panchina rossa sul mare

venerdì, 25 giugno 2021, 15:37

Entra nel vivo il nuovo festival di fumetti in Lunigiana, che il 24 luglio inaugura a Montereggio una piazza dedicata a Tea Bertasi Bonelli, l'imprenditrice che rese possibile il successo di Sergio Bonelli Editore nel Secondo dopoguerra

venerdì, 25 giugno 2021, 15:30

L'Aeroclub di Massa quest'anno ha l'onore di essere stato scelto dalla più importante Associazione dei Piloti (AOPA) quale aeroporto per la propria Assemblea Annuale AOPA Italia 2021. Alla manifestazione interverrà l'astronauta pil. Maurizio Cheli a bordo del suo aereo

venerdì, 25 giugno 2021, 13:49

Alcune classi dalla sede di via Marco Polo si trasferiranno in quella di viale XX settembre: monitoraggio a dicembre e in primavera per una nuova valutazione. Finanziamento per un progetto esecutivo per il liceo di Marina di Carrara

venerdì, 25 giugno 2021, 13:39

Il prossimo week-end è ancora una volta “il sabato dell’ambiente”: decine e decine di volontari puliranno i corsi d’acqua del territorio, all’interno del progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” del Consorzio 1 Toscana Nord

venerdì, 25 giugno 2021, 13:24

La stazione di Massa è intervenuta ieri sera per soccorrere un uomo caduto in un ravaneto (pendio di detriti di marmo) mentre si trovava in una cava in località Monte Brugiana (Massa). Attivazione immediata di Pegaso 3 e della squadra a terra

venerdì, 25 giugno 2021, 12:11

Il gip del tribunale di Massa-Carrara ha emesso due misure cautelari, degli arresti domiciliari, a carico di due trafficanti di cocaina che per mesi avevano monopolizzato la vendita al dettaglio dello stupefacente nel quartiere di Bonascola