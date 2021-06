Cronaca



Vaccini, al via l'hub Baker Hughes a Massa

martedì, 8 giugno 2021, 17:11

La Confindustria di Livorno Massa Carrara sottolinea la responsabilità sociale che, ancora una volta, Baker Hughes - Nuovo Pignone ha dimostrato organizzando uno dei primi hub vaccinali della Regione Toscana, rispondendo all'appello diffuso dalla Confindustria nazionale, per affiancare le strutture sanitarie pubbliche nell'arginamento della pandemia.

L'ulteriore valore aggiunto dell'iniziativa della multinazionale è quello di aver esteso la possibilità di vaccinarsi anche ai lavoratori delle numerose aziende del proprio indotto che lavorano all'interno degli stabilimenti, confermando così lo stretto rapporto di collaborazione con il territorio. "L'accordo sui vaccini in azienda è la testimonianza più significativa di collaborazione tra istituzioni e imprese. Questo hub è il simbolo con il quale vogliamo testimoniare l'impegno della nostra azienda a supporto del territorio. Con orgoglio e convinzione abbiamo dato la nostra disponibilità a contribuire alla campagna vaccinale, aderendo all'iniziativa promossa da Confindustria, perché questo è quanto serve per uscire dalla crisi". Lo ha detto Massimiliano Turci, Plant Manager dello stabilimento Baker Hughes- Nuovo Pignone di Massa e Vice Presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara con delega al coordinamento delle Multinazionali e Grandi Imprese, inaugurando il centro vaccinale allestito a Massa ed operativo da oggi martedì 8 giugno. "Dobbiamo continuare ad accelerare la campagna vaccinale poichè i prossimi mesi saranno determinanti - ha proseguito Turci - rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti collaboratori per l'impegno profuso nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia". "E' un orgoglio - ha commentato Matteo Venturi, presidente della Delegazione di Massa Carrara di Confindustria - avere all'interno della nostra Associazione un'azienda che, alle lusinghiere performance raggiunte con tecnologie d'avanguardia nella produzione industriale, ha saputo dare vita ad un'iniziativa di grande valore sociale a tutela della salute dei lavoratori e di tutto il territorio".