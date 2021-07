Alpinismo lento, belle avventure nel post-pandemia

Altri articoli in Cronaca

domenica, 25 luglio 2021, 15:12

Così come a Lucca, anche a Massa una folla di persone si è riversata in piazza al grido di 'libertà!' per ribellarsi alla dittatura del virus. Foto

sabato, 24 luglio 2021, 16:41

Assieme alla compagna stava scendendo dalla vetta del monte Altissimo in direzione del passo degli uncini quando ad un tratto è scivolato per circa dieci metri procurandosi un trauma alla tibia e varie escoriazioni alla testa

venerdì, 23 luglio 2021, 18:01

Perché le Alpi Apuane si chiamano Alpi? Alpi è spesso usato per descrivere montagne difficili da scalare e infatti si distinguono dall'Appennino per gli aspri profili. Da ieri le Alpi Apuane hanno un motivo in più per chiamarsi Alpi

venerdì, 23 luglio 2021, 12:54

La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano, di origini meridionali, di quarant’anni, operaio, residente a Massa per reati persecutori nei confronti della donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale

venerdì, 23 luglio 2021, 11:31

Italia Nostra piange la scomparsa di Mirella Rossi avvenuta il 21 luglio a soli 72 anni, dopo una breve malattia. Le esequie si sono svolte venerdì 23 luglio nella chiesa di San Sebastiano

giovedì, 22 luglio 2021, 19:30

Una provocazione? Sicuro, ma siamo prossimi alla realtà, quella di milioni di persone che non vogliono fare ciò che, al contrario, qualcuno vuole imporre loro a tutti i costi: altrimenti, niente lavoro, niente ristoranti, niente cinema, niente palestre, niente supermercati, niente viaggi, niente di niente.