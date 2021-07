Alpinisti in difficoltà sul Pizzo d'Uccello

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 12 luglio 2021, 14:12

In entrambi i casi le donne avevano subito insistenti e pressanti molestie da parte degli ex conviventi, estrinsecatesi in reiterate telefonate sui cellulari personali nonché in appostamenti e pedinamenti nel tragitto fra casa e l’abitazione

lunedì, 12 luglio 2021, 13:59

Un 45enne del posto disoccupato e incensurato aveva allestito una serra artigianale per coltivare la marijuana in cantina, con tanto di lampade ad alto voltaggio per simulare la luce solare, e impianto di areazione per far crescere al meglio le piantine di cannabis

lunedì, 12 luglio 2021, 00:36

La gioia è incontenibile. Abbracci, sbandierate, corse verso l’incrocio tra viale Colombo e via Rinchiosa, lì parte una gran festa e poi arrivano le macchine che iniziano a girare con le bandiere fuori dai finestrini e il clacson a manetta. Foto

venerdì, 9 luglio 2021, 21:33

E' grave il ragazzo diciassettenne trasportato con Pegaso a Cisanello in seguito allo scontro tra l'auto su cui viaggiava assieme al padre, ricoverato invece al Noa in codice giallo, e un carroattrezzi

venerdì, 9 luglio 2021, 17:51

Si è svolta oggi, 9 luglio, presso la sala della resistenza di Palazzo Ducale a Massa, la presentazione del progetto

giovedì, 8 luglio 2021, 17:25

Dalla metà del mese di maggio 2021 Valeria Massei è la nuova responsabile della struttura dell’Educazione e promozione della salute area nord (Lucca-Versilia-Massa Carrara), nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione aziendale