Annega in mare alle colonie

giovedì, 15 luglio 2021, 12:18

di francesca vatteroni

Secondo alcune testimonianze si è avventurato in mare nonostante fosse mosso e sconsigliabile. Purtroppo, ad un certo punto e, probabilmente, anche a causa delle forti corrente in quel punto, il giovane ha cominciato ad annaspare e a chiedere aiuto. Una barca è uscita in mare per salvarlo, ma non c'è stato niente da fare e il giovane, di cui non si conosce l'identità non avendo documenti, è annegato. Il corpo è stato recuperato dalla capitaneria di Porto.

Sul posto sono andati l'automedica di Massa e la pubblica assistenza di Carrara sezione di Marina. La zona, già in passato di eventi luttuosi analoghi, è zona di "confine" tra Marina di Massa e Marina di Carrara.