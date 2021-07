Cronaca



'Apuamater' in lutto per la scomparsa di Gabriella Olivieri

giovedì, 29 luglio 2021, 16:22

Gabriella Olivieri ci ha lasciato. L’Associazione Apuamater, che l’avuta tra i fondatori e come infaticabile membro del Consiglio Direttivo, annuncia con dolore profondo la sua scomparsa.



"La malattia - afferma il presidente, Claudio Palandrani -, che Gabriella ha combattuto con coraggio straordinario, alla fine l’ha strappata all’affetto dei molti amici che ne hanno apprezzato le doti di umanità e generosità, unite ad una cultura profonda e ad un amore grande per la nostra terra. Agli anni trascorsi come insegnante ad educare i giovani, Gabriella ha unito le molte attività profuse nell’ambito associativo; dal gruppo esperantista, all’Accademia de’ Rinovati fino ad APUAMATER, Associazione per la quale ha tenuto cicli di lezioni nelle scuole cittadine, pubbliche conferenze e presentazioni i libri. Gabriella era una donna infaticabile e sentiva come un proprio dovere impegnarsi per far conoscere la propria città e le biografie dei personaggi che avevano dato un contributo essenziale alla sua storia".



"In particolare - sottolinea -, era interessata a far conoscere gli artisti e i protagonisti meno noti, ma altrettanto significativi, che avevano operato sul nostro territorio. Le sue conferenza trattavano temi prevalentemente artistici. Ricordiamo, in particolare, quelle sulla scultura funeraria del cimitero di Staglieno, quelle sul pittore Carlo Prayer, sulla villa della Rinchiostra, ma anche quelle sui gatti (animali che tanto amava) nell’arte. I Suoi saggi fondamentali su Saverio Salvioni e sul Maestro Biduino resteranno a testimoniare la sua straordinaria competenza storico-artistica e la sua determinazione nella conduzione delle ricerche storico-biografiche. Diversi suoi importanti contributi su diversi argomenti sono stati pubblicati anche negli Atti dell’Associazione APUAMATER. Stava lavorando ad un saggio sui membri della famiglia Isola, scultori che operarono a Massa nel corso del XIX secolo. Il saggio, pressoché concluso, sarà pubblicato postumo a cura della nostra Associazione".



"Al marito Gheraldo Lottini, compagno di una vita, amico carissimo e socio attivo in seno all’Associazione APUAMATER - conclude -, vadano le condoglianze sincere di tutta la nostra Associazione Il funerale si terrà sabato alle ore 16,00 nella chiesa di Castagnola per proseguire poi al tempio crematorio".