Auto contro carroattrezzi, grave un ragazzo

venerdì, 9 luglio 2021, 21:33

di francesca vatteroni

E' grave il ragazzo diciassettenne trasportato con Pegaso a Cisanello in seguito allo scontro tra l'auto su cui viaggiava assieme al padre, ricoverato invece al Noa in codice giallo, e un carroattrezzi.

E' avvenuto all'incrocio tra via degli Unni e una strada interna tra via Massa-Avenza e via Dorsale (via martiri di Cefalonia) vicino la concessionaria Brotini, nella zona industriale, alle 18:25 circa di questo pomeriggio, lo scontro che ha provocato un trauma toracico e un trauma cranico al giovane. Nello scontro l'auto ha avuto la peggio, ma i due viaggiatori, pare non apuani, sono rimasti coscienti fino all'intervento delle unità di soccorso.

Non è la prima volta che via degli Unni diventa teatro di incidenti stradali.